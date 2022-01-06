Эксперты предсказали замедление российской экономики в 2022 году

В новом 2022 году аналитики не предвещают таких же активных темпов роста отечественной экономики. Фото: Pixabay

В новом 2022 году аналитики не предвещают таких же активных темпов роста отечественной экономики. Фото: Pixabay

Российская экономика в 2022 году продолжит сдержанный рост после пика восстановления в 2021-м, заявили эксперты.

По их данным, 2021 год в большинстве своем продемонстрировал высокий рост более чем в 4%, но с 2022-го рост снова составит порядка 2,5%, сообщает ИА DEITA.RU.

В декабре 2021 года агентство Bloomberg провело опрос среди экономистов. Самый положительный их прогноз составил 3,3%, самый пессимистичный — 1,7%. При этом по итогам года рост экономики составил 4,2–4,3%.

В то же время ЦБ прогнозирует увеличение ВВП страны по итогам года всего на 2-3%, а МЭР обещает 3% роста, что существенно ниже, чем аналогичные показатели 2021 года.

Таким образом, прогнозируемые российскими властями темпы роста ВВП оказались рекордными как минимум с 2012 года. Основными причинами этого называются высокая инфляция, продолжающиеся пандемия коронавируса, а также геополитические риски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центробанке заявили о «перегреве» экономики из-за нехватки рабочих на рынке труда. В стране зафиксирован исторически низкий уровень безработицы.