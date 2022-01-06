Пенсионерам в РФ рассказали, как получить все пенсионные накопления сразу

Пожилые граждане РФ, пользующиеся накопительной системой пенсий, могут получить все пенсионные накопления сразу при условии, что человек достиг «прежнего» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что для одновременного получения всех пенсионных накоплений нужно написать заявление в государственный или негосударственный пенсионный фонд, где обслуживается пенсионер. Заявление можно подать через личный кабинет на сайте фонда, а также по почте, но в этом случае документ должен быть заверен нотариально. Об этом пишет агентство «Прайм».

После получения заявления организация рассчитает, на какую выплату может рассчитывать пенсионер, исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату.

Получить всю накопленную пенсию может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти или позже при восстановлении сроков по суду. Для этого потребуются документы, подтверждающие родственные отношения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам с 8 января придут автоматические доплаты.