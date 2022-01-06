Эксперты предупреждают пожилых россиян: пенсионный стаж будет накапливаться по-новому

С 2022 года в России меняются положения учета пенсионного стажа. Введены новые правила, которые направлены на улучшение качества жизни некоторых категорий пожилых граждан. Такой информацией поделилась юрист Ирина Сивакова, сообщает Primpress.

Специалист отметила, что нововведения затрагивают сразу несколько направлений. Так, расширены возможности для увеличения северного стажа при начислении пенсий. Теперь в данный стаж будут зачисляться периоды прохождения курсов по повышению квалификации и профессионального обучения.

Но новое положение будет действовать не для всех, поскольку необходимо соблюдение некоторых условий. Во время обучения у работника обязательно должен сохраняться заработок, и работодатель должен отчислять за такого сотрудника страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, периоды обучения и повышения квалификации должны носить для работника обязательный характер.

Специалисты сообщают, что дополнительные периоды обучения помогут работникам досрочно выходить на пенсию. А для жителей северных районов — это дополнительная возможность для получения северной надбавки.

Однако Ирина Сивакова обращает внимание пенсионеров на то, что обучение в вузах, училищах, техникумах и других аналогичных образовательных заведениях все же не будет входить в пенсионный стаж. Правила расчета пенсии по-прежнему не учитывают такие периоды обучения для расчета соответствующих выплат.

Кроме того, нововведения затрагивают и армейскую службу на территории бывших республик РСФСР. Теперь периоды такой службы будут учтены при расчете пенсионного стажа. Соответствующее решение недавно принял Верховный суд России.

Время ухода за ребенком тоже включается в пенсионный стаж. Учитываться будет период до 1,5 лет при выходе на досрочную пенсию, если уход за ребенком осуществлялся до 6 октября 1992 года.