Погромщики вновь вышли на площадь Республики в Алма-Ате

Сотрудников правоохранительных органов и военных пока нет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудников правоохранительных органов и военных пока нет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Участники массовых беспорядков вновь начали выходить на площадь Республики в Алма-Ате.

Об этом стало известно в четверг, 6 января. Сейчас там около 200-250 человек. Постепенно на площадь подходят новые участники протестов.

Как сообщил Sputnik Казахстан, сотрудников правоохранительных органов и военных пока нет.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В среду, 5 января, на фоне массово протестующих граждан Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обезглавленного правоохранителя обнаружили во время беспорядков в Алма-Ате.