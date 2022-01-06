Обезглавленного правоохранителя обнаружили во время беспорядков в Алма-Ате

Обезглавленного правоохранителя обнаружили во время беспорядков в Алма-Ате
Более 350 сотрудников получили ранения. Фото: pixabay

В ходе столкновений в Алма-Ате погибли более 10 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом стало известно утром в четверг, 6 января. В результате протестов 12 правоохранителей погибли, тело одного из них было обнаружено с отсеченой головой. Последнее власти расценили как прямое доказательство «террористического и экстремистского характера бандформирований», атаковавших город, сообщили «РИА Новости».

Ранения получили 353 представителя силовых ведомств Казахстана.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В среду, 5 января, на фоне массово протестующих граждан Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на площади перед мэрией в Алма-Ате прогремела интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми. После выдавливания гражданских за оцепление начались выстрелы. При этом военные стреляли в воздух.

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