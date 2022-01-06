Водителя, устроившего смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Тосненском районе, задержали

Водителя, устроившего смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Тосненском районе, задержали
27-летний водитель иномарки "Дэу Нексия" не правился с управлением. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Ленинградской области полицией задержан водитель, который не справился с управлением и устроил смертельное ДТП на автодороге «Россия».

Как стало известно Gazeta.SPb, авария со смертельным исходом произошла 5 января в 19:23 на трассе М-10 в Тосненском районе. 27-летний водитель иномарки «Дэу Нексия» не правился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи, принадлежащей Тосненской КМБ.

Погибли два пассажира «Дэу Нексии»: 31-летний гражданин Узбекистана и его 27-летний соотечественник. В карете скорой помощи пострадал 46-летний фельдшер, его госпитализировали с травмами средней тяжести.

После аварии задержан водитель иномарки с гражданством Узбекистана. В прошлом году он дважды привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге при взрыве газового баллона в квартире пострадал 84-летний мужчина.

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