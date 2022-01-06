В Выборге при взрыве газового баллона в квартире пострадал 84-летний мужчина

В Выборге при взрыве газового баллона в квартире пострадал 84-летний мужчина
Пострадавший госпитализирован. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборге произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадал пожилой местный житель.

Все случилось в квартире дома на Тенистой улице. За взрывом последовал пожар. Жильцам удалось самостоятельность справиться с возгоранием до прибытия пожарных.

В результате ЧП пострадал 84-летний мужчина. Соседка вызвала ему скорую помощь. Пострадавший получил ожоги, ему оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной. По данному факту возбудили уголовное дело.

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