Задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной

Полицейские Невского района Петербурга задержали злоумышленника, который похитил у мужчины мобильный телефон.

В минувший понедельник, 3 января, в полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением о том, что около 18.45 во дворе у дома №50 по Народной улице неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и похитил мобильный телефон, который мужчина продавал на сайте бесплатных объявлений за 43 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, на следующий день был задержан подозреваемый в преступлении. У дома 87 по Народной улице поймали 28-летнего мужчину.

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