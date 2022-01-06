Задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной

Задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной
Инцидент произошел у дома 50 на Народной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Полицейские Невского района Петербурга задержали злоумышленника, который похитил у мужчины мобильный телефон.

В минувший понедельник, 3 января, в полицию обратился 39-летний мужчина с заявлением о том, что около 18.45 во дворе у дома №50 по Народной улице неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и похитил мобильный телефон, который мужчина продавал на сайте бесплатных объявлений за 43 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, на следующий день был задержан подозреваемый в преступлении. У дома 87 по Народной улице поймали 28-летнего мужчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти парень украл гитары, вазы, картины и синтезатор. Кроме картин, ваз и музыкальных инструментов 22-летнего парня привлекли настенные часы, видеокамера и фотоаппарат.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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