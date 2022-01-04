Стащил все, что можно: в Ленобласти парень украл гитары, вазы, картины и синтезатор

Стащил все, что можно: в Ленобласти парень украл гитары, вазы, картины и синтезатор
В комнате было две гитары, устоять парень не смог. Фото: Pixabay

Кроме картин, ваз и музыкальных инструментов 22-летнего парня привлекли настенные часы, видеокамера и фотоаппарат.

В общей сложности, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, молодой человек украл на 430 тыс. рублей.

Правоохранители раскрыли квартирную кражу в Волховском районе в селе Паша. 3 января 38-летняя неработающая женщина написала заявление в полицию.
По ее словам, неизвестный с 3 декабря по 3 января проник в комнату заявительницы и украл две гитары, четыре антикварные французские вазы, часы настенные, синтезатор с микрофоном, две картины, видеокамеру и фотоаппарат.

В этот же день в деревне Велик Волховского района задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий парень. Он уже был судим за такие же преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры петербургского пенсионера вынесли все деньги и косметику.

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