Из квартиры петербургского пенсионера вынесли все деньги и косметику

В квартире пожилого человека, расположенной в Петроградском районе Петербурга, могла орудовать некая женщина.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru , 1 января из квартиры на Большой Пушкарской пропали 370 тыс. рублей, мобильный телефон и косметика. О пропаже заявил в полицию 80-летний пенсионер.
Пострадавший рассказал, что в Новый год к нему в гости пришла некая женщина. Она пробыла в квартире до 4 утра. После ухода малознакомой гражданки пропали 370 тысяч, мобильный телефон и косметика.
Общая сумма ущерба составила 400 тыс. рублей.
На вид женщине примерно 50 лет. Рост брюнетки около 170-175 сантиметров. Заведено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого народа за кражу с гаданием.