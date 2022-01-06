В Пулково в четверг задержали шесть рейсов

В Пулково в четверг задержали шесть рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня днем, 6 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Хабаровска, Брянска, Минеральных Вод, Волгограда. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:00, однако время вылета сдвинули до 17:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Хабаровска. Вылет перенесли с 13:50 на 16:40.

Также задерживают рейс до Брянска. Самолет должен был улететь в 14:00, но по факту ждать придется до 15:00. Вылет другого рейса до российской столицы перенесли с 12:20 на 12:40.

Рейс до Минеральных Вод задержали с 14:20 до 15:30. Самолет в Волгоград улетит не в 15:55, а в 17:10. С опозданием на 20 минут вылетит другой рейс до российской столицы, который планировали на 22:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.

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