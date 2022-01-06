В ковид-стационары Петербурга за сутки поступили 316 пациентов

В ковид-стационары Петербурга за сутки поступили 316 пациентов
Работа "ковидных" стационаров. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 316 человек, заболевших коронавирусом. Это на 27 больше, чем днем ранее.

По данным оперативного штаба на 6 января, всего в петербургских ковид-стационарах находятся 5 435 пациентов. В реанимационных палатах лежат 627 больных, к аппаратам ИВЛ подключено 345 человек. Из медучреждений за сутки выписали 142 пациентов.

В домашних условиях от коронавируса лечатся 20 540 петербуржцев, из них 20,2 тысячи горожан получают бесплатные лекарства.

Больных коронавирусом в Петербурге принимают 17 стационаров. Для ковид-пациентов развернуто 8 002 койки. Коечный фонд освободился более чем на половину — сейчас он составляет 53,14%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 58 человек.

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