Коллективный иммунитет в России превысил 62%

Коллективный иммунитет в России превысил 62%
По словам Голиковой, необходимого уровня коллективного иммунитета в 80% достигли уже четыре российских региона. Фото: Кремль

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян достиг 62,6%.

Как сообщается на сайте оперштаба, вместе с коллективным иммунитетом в России растут темпы вакцинации от ковида. Первым компонентом вакцины привились 79 миллионов граждан, а 75 миллионов человек полностью завершили цикл вакцинации.

По словам Голиковой, необходимого уровня коллективного иммунитета в 80% достигли уже четыре российских региона: это Севастополь, Петербург, Карелия и Чукотка. К этой отметке также приближаются Тыва, Липецкая область и Подмосковье.

Вице-премьер отметила, что в семи регионах РФ наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки, обратная ситуация зафиксирована в 24 других. По мнению Голиковой, это связано со снижением охватов тестирования и несвоевременной ревакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил привлечь перенесших COVID к диспансеризации.

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