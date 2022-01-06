Путин поручил привлечь перенесших COVID к диспансеризации

Доклад об исполнении министр должен будет предоставить президенту до 1 марта 2022 года. Фото: скриншот мероприятия

Доклад об исполнении министр должен будет предоставить президенту до 1 марта 2022 года. Фото: скриншот мероприятия

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ провести информационную кампанию для привлечения переболевших COVID-19 к углубленной диспансеризации.

Проведение кампании поручено Минздраву и региональным органам исполнительной власти.

Как указано на сайте Кремля, о результатах информационной кампании президенту должны доложить до 1 марта 2022 года.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 316 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 601 300. За сутки зафиксировали 802 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 313 817 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о рекомендациях, которых следует придерживаться тем, кто привился от коронавируса незадолго до новогодних праздников. Диета, в которой упор сделан на белковые продукты всегда содействовала хорошему иммунному ответу.