Гинцбург рассказал, как питаться недавно вакцинировавшимся от COVID на Новый год

Стало известно, чем лучше питаться недавно вакцинировавшимся россиянам. Фото: pixabay.com

Стало известно, чем лучше питаться недавно вакцинировавшимся россиянам. Фото: pixabay.com

Стоит обратить внимание на качественную белковую пищу. Такая еда поспособствует лучшей выработке антител.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам о рекомендациях, которых следует придерживаться тем, кто привился от коронавируса незадолго до новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи считает, что диета, в которой упор сделан на белковые продукты всегда содействовала хорошему иммунному ответу.

«В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — констатировал эксперт.

По словам Гинцбурга, присутстуие в рационе человека достаточного количества белка способствует улучшению настроения и тонуса человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург рассказал, почему вызывать Деда Мороза на дом опасно.