Гинцбург рассказал, как питаться недавно вакцинировавшимся от COVID на Новый год

Гинцбург рассказал, как питаться недавно вакцинировавшимся от COVID на Новый год
Стало известно, чем лучше питаться недавно вакцинировавшимся россиянам. Фото: pixabay.com

Стоит обратить внимание на качественную белковую пищу. Такая еда поспособствует лучшей выработке антител.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам о рекомендациях, которых следует придерживаться тем, кто привился от коронавируса незадолго до новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи считает, что диета, в которой упор сделан на белковые продукты всегда содействовала хорошему иммунному ответу.

«В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — констатировал эксперт.

По словам Гинцбурга, присутстуие в рационе человека достаточного количества белка способствует улучшению настроения и тонуса человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург рассказал, почему вызывать Деда Мороза на дом опасно.

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