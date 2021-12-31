Гинцбург рассказал, почему вызывать Деда Мороза на дом опасно

Гинцбург рассказал, почему вызывать Деда Мороза на дом опасно
Стоит быть особенно осторожными в период пандемии коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не вызывать в этот Новый год Деда Мороза на дом. Это связано с пандемией коронавируса.

По его словам, в данный момент следует быть осторожным из-за того, что дети стали подвержены коронавирусу. Также опасно и водить ребенка на массовые мероприятия.

Как сообщил ТАСС, Гинцбург отметил, что лучше родителям самим нарядиться в сказочного персонажа и, таким образом, безопасно поздравить ребёнка. Это также может устроить настоящий праздник взрослым и не испортить его малышам.

Если родители решили все-таки разрешить ребенку посещение новогодних утренников и елок, то обязательно снабдить его средствами индивидуальной защиты, заключил глава центра им. Гамалеи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Новый год любят далеко не все жители России. Больше всего негативно к празднику относятся одинокие люди, причем, преимущественно мужчины, чем женщины.

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