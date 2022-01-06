В Алма-Ате задержаны две тысячи участников беспорядков

Всего в отделы полиции доставлено около двух тысяч протестующих. Фото: скриншот видео Youtube

Всего в отделы полиции доставлено около двух тысяч протестующих. Фото: скриншот видео Youtube

МВД Казахстана сообщило о задержании около двух тысяч участников массовых беспорядков в Алма-Ате.

В заявлении ведомства говорится, что сотрудники полиции Алма-Аты выдвинулись на зачиству улиц Карасай батыра – Масанчи. Правоохранители принимают меры по задержанию нарушителей. Всего в отделы полиции доставлено около двух тысяч протестующих.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Казахстан временно остановил въезд иностранцев в страну.