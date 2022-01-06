Казахстан временно остановил взъезд иностранцев в страну

В страну нельзя попасть пешим порядком, на самолете и любым другим транспортом. Фото: pixabay

В страну нельзя попасть пешим порядком, на самолете и любым другим транспортом. Фото: pixabay

Власти Казахстана 6 января приняли решение приостановить въезд иностранных граждан в республику.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Казахстана в Ташкенте. Ограничение въезда иностранцев на территорию Казахстана связано с введением режима чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков в республике. В страну нельзя попасть пешим порядком, на самолете и любым другим транспортом.

Режим ЧП объявили во всех регионах Казахстана в среду, 5 января. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участники массовых беспорядков вновь начали выходить на площадь Республики в Алма-Ате.