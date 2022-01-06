Обедневшие в ФРГ пенсионеры начали собирать бутылки

Обедневшие в ФРГ пенсионеры начали собирать бутылки
Подавляющее большинство немцев боятся, что скоро в пенсионной кассе ничего не останется. Фото: Pixabay

Коронавирусная пандемия и экономический кризис привели к массовому обеднению пенсионеров в Германии.

Преподаватель немецкого языка для иностранцев в Гамбурге Василий Яшкинас рассказал «Московскому комсомольцу», что в ФРГ много пенсионеров, которые по местным меркам получают довольно хорошие выплаты. Но есть и те, кому в пожилом возрасте приходится собирать бутылки, чтобы было на что жить. Причем речь идет о приличных гражданах.

По словам Яшкинаса, проблема кроется в низкой наполняемости пенсионного фонда. Подавляющее большинство немцев боятся, что скоро в пенсионной кассе ничего не останется: граждане в преклонном возрасте живут долго, а молодые рожа.т мало.

В последние годы число работающих пенсионеров в ФРГ увеличилось в два раза. Причиной называют трудную финансовую ситуацию: к периодическим экономическим кризисам добавилась пандемия коронавируса со своими локдаунами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для россиян изменились правила учета стажа для пенсии.

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