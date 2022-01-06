Для россиян изменились правила учета стажа для пенсии

Для россиян изменились правила учета стажа для пенсии
Дополнительные периоды учебы позволят гражданам выйти на пенсию раньше срока. Фото: Pixabay

Юрист Ирина Сивакова рассказала россиянам об изменении правил учета стажа для назначения пенсии в 2022 году.

По словам юриста, с 2022 года в северный стаж для начисления пенсии будут учитывать периоды профессионального обучения и повышения квалификации. Но есть условия: во время у обучения у гражданина сохранялась его зарплата, а за работника отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд. При этом сами периоды обучения были обязательными для работника.

Дополнительные периоды учебы позволят гражданам выйти на пенсию раньше срока. «Северяне» с таким стажем имеют право на получение доплаты к пенсии, если накоплено 15 лет работы на севере. При этом учебу в вузах, техникумах и училищах все еще нельзя будет учитывать для пенсии.

Кроме того, теперь в страховой стаж будут включать периоды армейской службы на территориях республик РСФСР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам с 8 января придут автоматические доплаты.

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