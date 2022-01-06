Силовики в Алма-Ате открыли стрельбу по участникам беспорядков

В Алма-Ате продолжается спецоперация по освобождению городских улиц от участников беспорядков. Сейчас ведется зачистка площади Республики.

Как сообщает Sputnik Казахстан, на площади Республики возобновилась стрельба, раздаются взрывы. Сотрудники правоохранительных органов и военные заблокировали протестующих в центре города с помощью бронетехники. Некоторые участники беспорядков вооружены, они оказывают сопротивление.

«Группы по пять-шесть человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения. Стрельба продолжается», — пишет агентство.

Во время зачистки журналист одного из местных СМИ получил ранение в ногу. Ему оказали первую помощь, вызваны медики.

В настоящее время силовики проводят антитеррористическую операцию, принимаются меры по задержанию нарушителей. По данным МВД Казахстана, задержано не менее двух тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Алма-Ате задержаны две тысячи участников беспорядков.