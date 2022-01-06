Глава Минздрава Мурашко: в России выявили случаи «омикрона» у людей, которые не выезжали из страны

Глава Минздрава Мурашко: в России выявили случаи «омикрона» у людей, которые не выезжали из страны
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами. Фото: kremlin.ru

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России выявили случаи «омикрона» у людей, которые не выезжали из страны.

По его словам, вирус отличается крайне высокой заразностью и очень быстрым распространением.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

коронавирус михаил мурашко омикрон-штамм


 

Новости партнеров
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Минздрава Мурашко: в России выявили случаи «омикрона» у людей, ...
Спасатели потушили пожар на Витебском проспекте
Петербург стал вторым среди городов России по качеству жизни
В Японии заявили о начале шестой волны коронавируса
Дворцовый мост украсили праздничной подсветкой к Рождеству
Силовики в Алма-Ате открыли стрельбу по участникам беспорядков
Малоимущим россиянам напомнили о выплате в 250 000 рублей
Обедневшие в ФРГ пенсионеры начали собирать бутылки