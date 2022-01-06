Рэпер Face покинул Россию

Рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) был вынужден уехать из России. Об этом сообщила его тетя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она на своей странице в Facebook.

Позднее запись была удалена, однако ее успели распространить СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн приобрел себе дом. Алишер заявил, что теперь ему «есть где жить». На фотографии показана пирамиде денег. Всего 20 пачек по 5 млн рублей в каждой. Выходит дом обошелся молодому человеку в 100 млн рублей.