Температура воздуха в Петербурге опустится до −11 градусов в пятницу

В пятницу, 7 января в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе выпадет небольшой снег.
Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -11…-13 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне -9…-11 градусов.
На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.