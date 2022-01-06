Температура воздуха в Петербурге опустится до −11 градусов в пятницу

В пятницу, 7 января в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе выпадет небольшой снег.

Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -11…-13 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне -9…-11 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.