Температура воздуха в Петербурге опустится до −11 градусов в пятницу

Температура воздуха в Петербурге опустится до −11 градусов в пятницу
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В пятницу, 7 января в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе выпадет небольшой снег.

Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -11…-13 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне -9…-11 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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