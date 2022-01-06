Собака спасла своего хозяина, пострадавшего в ДТП

В США собака спасла своего хозяина, попавшего в серьезное ДТП.

Как сообщает Fox News, мужчина лежал без сознания, а пес в это время искал помощь. Полицейские штата Нью-Гэмпшир 3 января получили сообщение о собаке, которая блуждала вдоль трассы. Когда сотрудники полиции вышли на нее, она начала громко лаять и бежать сторону. Они поняли, что она хочет им что-то показать и не ошиблись.

Собака по клике Тинсли привела полицейских к месту происшествия, где два человека, в том числе ее Хозяин Кэмерон Лондри, были без сознания и нуждались в помощи.

Полицейские вызвали скорую. Пострадавших госпитализировали, а собака в качестве награды получила вкусный обед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге кинолог со служебной собакой по кличке Кадис нашли пропавшего 13-летнего мальчика, убежавшего от бабушки. В полицию обратилась бабушка подростка и сообщила, что ее внук ушел из квартиры на набережной Обводного канала и не вернулся.