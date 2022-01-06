В центре Гамалеи дал рекомендации для вакцинированных подростков

В центре Гамалеи дал рекомендации для вакцинированных подростков
Гинцбург дал рекомендации для вакцинированных подростков. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что подросткам, как и взрослым, первые пару дней после вакцинации против коронавируса следует избегать тяжелых физических нагрузок.

По его словам, нужно немного дать энергии иммунной системе.

«Больше отдыхать и все», — приводит его слова ТАСС.

Подростковая вакцина от ковида, как и «Спутник V», является двухкомпонентной, прививки ставят с перерывом в три недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что терапевт пояснил, чем отличается подростковая вакцина «Спутник М» от обычной. Специалист рассказал, что препараты очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный – примерно в пять раз.

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