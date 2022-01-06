Спасатели потушили пожар на 36 «квадратах» во Всеволожском районе

Спасатели потушили пожар на 36 «квадратах» во Всеволожском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 6 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 18:28 мск.

В СНТ «Нива» горела хозяйственная постройка на площади 36 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 19:35 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

Всеволожский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар на 36 «квадратах» во Всеволожском районе
В центре Гамалеи дал рекомендации для вакцинированных подростков
Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огареве
Постпредство Казахстана в ООН заявило, что беспорядки в стране заранее ...
Россиянам готовят выплаты от 10 до 30 тыс. рублей в 2022 году
В охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы
Патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим прекращения войн на землях ...
Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков