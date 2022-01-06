Спасатели потушили пожар на 36 «квадратах» во Всеволожском районе

Вечером 6 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 18:28 мск.

В СНТ «Нива» горела хозяйственная постройка на площади 36 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 19:35 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.