Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, когда ждать укрепления рубля.

По его словам, в этом году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не произойдет каких-либо геополитических неожиданностей.

Условия для роста национальной валюты создала денежно-кредитная политика Центробанка в конце минувшего года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%.

Еще одним фактором, который окажет поддержку рублю, по словам эксперта, будет снижение инфляции, сообщает агентство «Прайм». Аналитик назвал январь решающим месяцем.

«Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии», — считает он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторым жителям России выплатят пособия за январь досрочно: обычно они осуществляются в феврале, но сейчас часть граждан может получить их уже 17 января. Часть мер социальной поддержки теперь передается в ПФР, в то время как раньше этими вопросами занимались Роструд и органы соцзащиты.