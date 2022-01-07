Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19

Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19
Если за полгода удастся привить от коронавируса 70% населения, то пандемия завершится. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса сойдет на нет при условии, что за полгода получится вакцинировать 70% населения.

По его словам, если за полгода удастся привить от коронавируса 70% населения, то пандемия завершится. В таком случае страна начнет открывать границы, а граждане будут возвращаться к привычной жизни. Если вакцинация будет идти медленно, то ковид останется с нами еще надолго.

«А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он также подчеркнул важность проведения ревакцинации через каждые полгода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет в России превысил 62%.

александр гинцбург вакцинация от коронавируса завершение пандемии пандемия


 

Новости партнеров
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19
В Пулково 7 января задержан один рейс
Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году
При крушении частного вертолета во Франции погибли два человека
Россиянам рассказали о реальной прибавке к пенсии в 2022 году
Спасатели потушили пожар на 36 «квадратах» во Всеволожском районе
В центре Гамалеи дал рекомендации для вакцинированных подростков
Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огареве