Гинцбург назвал условие, при котором завершится пандемия COVID-19

Если за полгода удастся привить от коронавируса 70% населения, то пандемия завершится. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Если за полгода удастся привить от коронавируса 70% населения, то пандемия завершится. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса сойдет на нет при условии, что за полгода получится вакцинировать 70% населения.

По его словам, если за полгода удастся привить от коронавируса 70% населения, то пандемия завершится. В таком случае страна начнет открывать границы, а граждане будут возвращаться к привычной жизни. Если вакцинация будет идти медленно, то ковид останется с нами еще надолго.

«А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он также подчеркнул важность проведения ревакцинации через каждые полгода.

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