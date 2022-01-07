Генсек ОДКБ заявил, что миротворцы в Казахстане вправе применять оружие

В Казахстане будет насчитываться около 2,5 тысячи миротворцев, по необходимости силы ОДКБ будут усилены. Фото: скриншот видео Youtube

В Казахстане будет насчитываться около 2,5 тысячи миротворцев, по необходимости силы ОДКБ будут усилены. Фото: скриншот видео Youtube

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие.

По его словам, которые приводит РИА Новости, коллективные миротворческие силы вправе применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Так Зась ответил на вопрос о том, что произойдет, если на объект, который защищают миротворцы, произойдет вооруженное нападение.

Зась также отметил, что в Казахстане будет насчитываться около 2,5 тысячи миротворцев, по необходимости силы ОДКБ будут усилены.

«У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ — порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет — будем усиливать группировку в Казахстане», — заявил глава ОДКБ.

Он добавил, что миротворцы направлены в Казахстан для охраны важных государственных и стратегических объектов, а также для оказания помощи в поддержании правопорядка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.