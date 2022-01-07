Двухкомнатная квартира загорелась на улице Подвойского

Пожар произошел в доме 34/1 по улице Подвойского. Фото: google.maps

Пожар произошел в доме 34/1 по улице Подвойского. Фото: google.maps

В пятницу утром, 7 января, в Невском районе Петербурга тушили квартирный пожар. В результате пожара могли пострадать люди.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС. По данным ведомства, сегодня в 5:02 пожарных вызвали жильцы дома №34/1 по улице Подвойского. В жилом доме загорелась двухкомнатная квартира.

Возгорание по неизвестным причинам началось в комнате площадью 12 кв. метров. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. С огнем справились за полчаса.

На месте ЧП работали 19 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. По предварительным данным, при пожаре могли быть пострадавшие, сведения об этом уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на 36 «квадратах» во Всеволожском районе.