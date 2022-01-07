В аэропорту Пулково в пятницу задержали восемь рейсов

Сегодня, 7 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются восемь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска, Перми, Минеральных Вод, Ставрополя, Воронежа, Москвы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Челябинска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 2:20, однако время вылета сдвинули до 8:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Перми. Вылет перенесли с 2:30 на 7:00.

Также задерживают рейс до Минеральных Вод. Самолет должен был улететь в 7:50, но по факту ждать придется до 8:35. Вылет рейса до Ставрополя перенесли с 7:50 на 8:40.

Рейс до Воронежа задержали с 9:10 до 9:50. Самолет в Москву улетит не в 12:20, а в 12:50. С опозданием на 40 минут вылетит другой рейс до российской столицы, который планировали на 14:40. Также с 16:00 до 17:00 задержан еще один рейс до Москвы.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.