Снег и морозы: какая погода ждет петербуржцев в Рождество

Снег и морозы: какая погода ждет петербуржцев в Рождество
За окном сегодня будет от -9 до -11 градусов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня, 7 января, в Северную столицу придут рождественские морозы. Температура воздуха снизится до -11 градусов.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. В Рождество за погоду в Петербурге будет отвечать тыловая часть обширного циклона, который постепенно уходит на восток. Жителей города ждет облачная с прояснениями погода, в некоторых районах пройдет небольшой снег.

За окном сегодня будет от -9 до -11 градусов, что на пять-шесть градусов ниже климатической нормы. В Ленинградской области подморозит до -8 градусов.

Атмосферное давление вырастет до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус также рассказал, что в этот день в городе на Неве были и более крепкие морозы. Например, в 2017 году петербуржцы встретили праздник при температуре в -20,6 градуса. А рекорд остается за 7 января 1987 года, когда похолодало до -29,2 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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