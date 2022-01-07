В Казахстане силовики ликвидировали 26 вооруженных участников беспорядков

МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 вооруженных участников беспорядков, еще 18 человек получили ранения в ходе столкновений с силовиками.

Данные МВД республики приводит телеканал «Хабар 24». Всего в ходе массовых беспорядков в городах Казахстана задержаны около трех тысяч человек.

В ходе столкновений погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Пострадали также 748 полицейских и сотрудников Национальной гвардии.

Как отмечают в ведомстве, все здания акиматов, а также полицейских отделений взяты под контроль. Также сообщается, что в ночь на 7 января участники беспорядков забаррикадировали здание телеканала «Мир» в Алма-Ате. При захвате здания погибли люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Казахстане завели уголовные дела о массовых беспорядках.