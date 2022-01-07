Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

На дорогах Петербурга утром в пятницу, 7 января, наблюдаются пробки в 1 балл.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 14 часов — к этому моменту пробки вырастут до 3 баллов. Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом, съезде с Володарского моста на проспект Обуховской обороны, набережной Обводного канала, Садовой улице и площади Восстания.
Красным также выделены участки на Ждановской улице, проспекте Энергетиков.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта. Вплоть до 14 июля следующего года рабочие будут поэтапно закрывать движение по участку набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы.