Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

На дорогах Петербурга утром в пятницу, 7 января, наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 14 часов — к этому моменту пробки вырастут до 3 баллов. Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом, съезде с Володарского моста на проспект Обуховской обороны, набережной Обводного канала, Садовой улице и площади Восстания.

Красным также выделены участки на Ждановской улице, проспекте Энергетиков.