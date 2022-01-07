Спуск на станции «Гостиный двор» в Петербурге превратился в несанкционированный «каток»

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Спуск на станции "Гостиный двор" в Петербурге превратился в несанкционированный "каток". Фото: Telegram-канал "Мегаполис"

После потепления в Северной столице снова похолодало, поэтому все, что уже начало подтаивать, замерзло и создало угрозу петербуржцам.

Так как своевременная уборка от растаявших снежных масс не была произведена, а о последствия новых заморозков никто не позаботился, в Петербурге на каждой улице повсеместно можно наблюдать небольшие «катки», которые очень опасны как для пешеходов, так и для автомобилистов. Одно из таких обледенелых мест жители города заметили на спуске в подземный переход на Невском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Теперь чтобы пройти к Гостиному двору, нужно преодолеть препятствие и скатиться с ледяной горки. Люди по-разному справляются с наледью: кто-то едет на согнутых ногах, кто-то на животе, а кто-то скатывается, как получится.

Такая «забава» может быть очень опасна. Особенно для пожилых людей, которые без особого веселье преодолевают вынужденное препятствие на пути к дому, или даже просто прогуливаясь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 января из-за гололеда в Севернйо столице был продлен «желтый» уровень опасности.

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