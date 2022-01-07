Из-за вспышки коронавируса игру «Милана» и «Зенита» перенесли на неопределенное время

Из-за вспышки коронавируса игру &#171;Милана&#187; и &#171;Зенита&#187; перенесли на неопределенное время
Из-за вспышки коронавируса игру "Милана" и "Зенита" перенесли на неопределенное время. Фото: скрин со страницы Instagram БК "Зенит"

Запланированная игра 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Миланом» и «Зенитом» была перенесена 7 января из-за вспышки коронавируса.

Встреча должна была пройти 7 января, но из-за обнаружения коронавируса у нескольких игроков «Зенита» было принято решение перенести матч. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию с сайта турнира.

Коронавирус был выявлен у четырех игроков петербургской команды. Отмечается, что если бы «Зенит» смог собрать не менее восьми игроков, то матч состоялся, но команда не смогла обеспечить нужное число баскетболистов.

Матч «Зенит» — «Милан» до сегодняшнего дня оставался единственным в 19-м туре. Все остальные восемь встреч перенесли также из-за коронавируса, например, поединки «Реал» — УНИКС и ЦСКА — «Барселона».

Евролига напоминает, что любой матч могут переносить до трех раз при наличии свободных дат. На настоящий момент о новой дате матча информации нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что объединение болельщиков петербургского ФК «Зенит» «Ландскрона» отказалось от оформления Fan ID.

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