Пенсионерам в России пообещали увеличить пенсии до 20 тысяч рублей

К 2024 году ожидается, что средний размер пенсии в стране вырастет до 20 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

К 2024 году ожидается, что средний размер пенсии в стране вырастет до 20 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшее время пенсии для неработающих пенсионеров будут расти. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

К 2024 году ожидается, что средний размер пенсии в стране вырастет до 20 тысяч рублей. В этом году страховая пенсия по старости должна составить более 18 500 рублей, сообщает PRIMPRESS.

«Если будет возможность повышать еще пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае на процент инфляции она будет подниматься», — подчеркнула Бессараб.

По словам спикера, это станет возможным только в том случае, если в стране будут активно расти зарплаты. Ведь пенсия напрямую зависит от уровня заработной платы и объема страховых взносов, которые перечисляются оттуда в ПФР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.