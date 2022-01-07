Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом

В пятницу, 7 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:24 мск. В деревне Куйвози загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:21 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.