Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом

В пятницу, 7 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 15:24 мск. В деревне Куйвози загорелся частный дом.
На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:21 мск.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.