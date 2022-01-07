Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом

Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пятницу, 7 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:24 мск. В деревне Куйвози загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 16:21 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

Всеволожский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом
В честь Рождества зажгли огни Ростральных колонн
«Серый или синий»: меньше половины россиян сортируют и ...
В Алма-Ате задержали две группы людей с оружием
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе
Пенсионерам в России пообещали увеличить пенсии до 20 тысяч рублей
Из-за беспорядков в Казахстане мировая экономика под угрозой. Рубль ...
В Петербурге водитель иномарки протаранил автобус