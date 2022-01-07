США призвали власти Казахстана к «пропорциональному ответу» на беспорядки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна обеспокоена режимом ЧС в Казахстане.

«Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие. По его словам, коллективные миротворческие силы вправе применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.