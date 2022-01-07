Токаев объяснил ситуацию в стране в Twitter на английском языке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в серии твитов на английском языке объяснил ситуацию в стране.

«Второго января 2022 года я поручил правительству оперативно отреагировать на просьбы протестующих в Западном Казахстане и реализовать комплекс мер по регулированию цен на сжиженный углеводородный газ. К сожалению, протесты в ряде областей Казахстана и Алматы привели к эскалации насилия. Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час», — написал он.

По его словам, несмотря на все усилия, протесты привели к дальнейшей эскалации насилия, спровоцировав массовые беспорядки. Президент отметил, что страна столкнулась «с хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны». Он также добавил, что не будет вести «никаких переговоров с террористами».

«Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов», — отметил Токаев.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже полна протестов прокатилась по другим городам. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей стране был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Согласно данным ООН, в ходе протестов в Казахстане пострадали около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, в столкновениях погибли 18 силовиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.