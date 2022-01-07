Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии с 1 августа

Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии с 1 августа
Пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Работающие пенсионеры в России с 1 августа получат прибавку к пенсии.

Индексация выплат работающим пожилым россиянам происходит ежегодно 1 августа.

Отмечается, что увеличение денежных средств считается индивидуально, но не могут превышать трёх пенсионных коэффициентов, каждый из которых равен 104,69 рубля.

Таким образом, прибавка будет не более 315 рублей. Рассчитана индексация будет автоматически, специально обращаться за ней никуда не стоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

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