Ученые рассказали об опасности бессимптомного заболевания коронавирусом

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Ученые из Германии пришли к выводу, что бессимптомное заболевание коронавирусом не проходит бесследно.

По словам исследователей, даже легкое течение заболевания может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей. Кроме того, могут появиться проблемы с сердцем, снижение функции почек и возрастание риска тромбоза вен нижних конечностей, сообщает European Heart Journal.

Ученые отметили, что это важно учитывать именно сейчас, так как штамм омикрон, который в настоящее время распространяется по миру, часть протекает бессимптомно или в легкой форме.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.