В России изменятся сроки оформления паспорта с 1 июля

В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Срок оформления российского паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней вне зависимости от причин замены документа.

С 1 июля 2022 года данная норма будет распространяться и при введении паспорта с электронным носителем.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России, указанный срок не зависит от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств замены документа

Напомним, сейчас, если документы поданы по месту жительства, срок оформления нового паспорта составляет 10 дней. Во всех остальных случаях – 30 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бумажный паспорт россиян признают не действительным при выдаче электронного документа. Цифровые паспорта являются чем-то вроде банковской карты, имеющей бесконтактный чип. По желанию обладателя в память носителя можно будет внести дополнительную информацию. Для тестирования электронных паспортов Правительство Российской Федерации выбрало Москву, Московскую область и Татарстан.