Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана подозревается в госизмене

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана подозревается в госизмене
Бывший глава Комитета нацбезопасности страны Карим Масимов задержан. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Бывший глава Комитета нацбезопасности страны Карим Масимов был задержан в связи с подозрениями в государственной измене.

Об этом стало известно в субботу, 8 января. 6 числа орган инициировал досудебное расследование по статье 175 части 1 Уголовного кодекса республики. Однако КНБ сообщил об этом только сейчас.

Как сообщила пресс-служба КНБ, на данный момент Масимов находится в изоляторе временного содержания. Вместе с ним задержаны и другие сотрудники КНБ. Иную информацию следователи пока не разглашают.

По этой статье бывшему председателю КНБ грозит лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 100 граждан иностранных государств были задержаны в Казахстане в ходе беспорядков в стране.

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