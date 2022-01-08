Названы фрукты, снижающие уровень холестерина

Названы фрукты, снижающие уровень холестерина
Яблоки содержат в себе особый тип растворимой клетчатки, называемой пектином. Фото: Pixabay

Избыточный уровень холестерина можно снизить при регулярном употреблении определенных фруктов.

Высокий уровень холестерина в крови может серьезно навредить организму. В частности, привести к закупорке артерий и развитию серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщили в издании Eat This, Not That!, для поддержания здоровья необходимо придерживаться правильного рациона питания и здоровой диеты. Всего два фрукта помогут снизить излишний уровень холестерина – яблоки и авокадо. Они богаты пектином и клетчаткой, а в последнем содержатся здоровые жиры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болевые ощущения в плече могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови, говорят врачи. При этом признаки высокого уровня холестерина начинают появляться только после того, как уже возникли серьезные осложнения.

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