IT-эксперт назвал зависания и быструю разрядку признаки «умирания» смартфона

IT-эксперт назвал зависания и быструю разрядку признаки «умирания» смартфона
Для увеличения службы смартфона эксперты рекомендуют очистить его от ненужных приложений. Фото: pixabay

Современные смартфоны, особенно бюджетные, уже не могут похвастаться длительным сроком службы. Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал признаки приближение «смерти» гаджета.

Внезапные выключения, сильный нагрев смартфона, перебои в работе чувствительности экрана, а также самопроизвольные перезагрузки, вздутие батареи и быстрая разрядка – признаки того, что смартфон пора менять.

Кашкин рассказал агентству «Прайм», что для увеличения службы смартфона следует очистить его от ненужных приложений, периодически перезагружать его.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минусовые температуры в зимнее время года могут навредить смартфону или планшету, если не соблюдать несколько простых правил. Морозы могут навредить аккумулятору, даже если он будет в руке или во внешнем кармане куртки: он начнет стремительно разряжаться. Смартфоны с металлическим корпусом охлаждаются на улице еще быстрее, чем устройства из пластика.

IP-телефония признаки


 

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