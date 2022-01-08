Вирусолог предрек рекордную заболеваемость в РФ из-за омикрон-штамма

С приходом "омикрона" число выявленных случаев коронавируса может превысить 100 тысяч в сутки. Фото: unsplash

С приходом "омикрона" число выявленных случаев коронавируса может превысить 100 тысяч в сутки. Фото: unsplash

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что омикрон-штамм коронавируса в России приведет к рекордной заболеваемости COVID.

Специалист рассказал URA.RU, что с приходом «омикрона» число выявленных случаев коронавируса может превысить 100 тысяч в сутки. По словам Альтштейна, в стране все еще распространяется дельта-штамм, заболеваемость которым уже снижается, но из-за «омикрона» Россию при правильном диагностировании ожидает увеличение числа инфицированных.

Вирусолог спрогнозировал такую ситуацию исходя из заболеваемости новым штаммом в Великобритании. Он отметил, что в этой стране очень мощная диагностика ковида. Суточная заболеваемость может достигать 200 тысяч, хотя страна в два с половиной раза меньше России. Специалист считает, что у нас должна быть такая же заболеваемость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые на Кипре обнаружили гибрид штаммов «омикрон» и «дельта».