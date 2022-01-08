Искусственный интеллект оставит без работы представителей 30 профессий

Искусственный интеллект оставит без работы представителей 30 профессий
Современная технология способна заменить даже некоторых врачей, в том числе рентгенологов. Фото: pixabay

Шведские исследователи выявили несколько десятков профессий, которые находятся под угрозой исчезновения из-за искусственного интеллекта.

Специалисты института оценки рынка труда и политики образования в Швеции утверждают, что искусственный интеллект учится выполнять все больше функций, что в будущем грозит расслоением общества по уровню зарплат в разных профессиях. Об этом пишет Dagens Nyheter.

При этом современная технология способна заменить даже некоторых врачей, в том числе рентгенологов. Искусственный интеллект уже умеет определять переломы у людей, а в перспективе научится рекомендовать лечение.

Технологию смогут применить в области неотложной помощи и гинекологии. Также искусственный интеллект может компенсировать нехватку медсестер.

Роботы смогут заменить человека не только в медицине, но и в бухгалтерии, деревообработке, металлургической и химических отраслях, на полиграфических производствах. Без работы также могут остаться многие кассиры, работники сельского хозяйства, сварщики, водители, почтальоны и даже фотомодели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что израильские ученые обучили золотых рыбок ездить по суше.

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