Медики в ЮАР заявили, что поведение «омикрона» может говорить о завершении пандемии

Новый вариант ковида может говорить о близости мира к выходу из пандемии. Фото: Pixabay

Новый вариант ковида может говорить о близости мира к выходу из пандемии. Фото: Pixabay

Особенности протекания заболевания, вызванного штаммом коронавируса «омикрон», могут говорить о том, что мир вскоре выйдет из пандемии.

К такому выводу пришли врачи из Академической больницы имени Стива Бико в Претории. Об этом пишет местное издание News24.

Как отмечают медики, если модель поведения омикрон-штамма в ЮАР будет повторяться и в других странах, то этот вариант ковида может говорить о близости мира к выходу из пандемии.

«Омикрон» распространился в ЮАР с небывалой скоростью. Заболеваемость новым штаммом достигнула пика всего за четыре недели. При этом заболевание протекало в более легкой форме, а смертность снизилась с 21,3% до 4,5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог предрек рекордную заболеваемость в РФ из-за омикрон-штамма.