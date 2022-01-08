Медики в ЮАР заявили, что поведение «омикрона» может говорить о завершении пандемии

Медики в ЮАР заявили, что поведение &#171;омикрона&#187; может говорить о завершении пандемии
Новый вариант ковида может говорить о близости мира к выходу из пандемии. Фото: Pixabay

Особенности протекания заболевания, вызванного штаммом коронавируса «омикрон», могут говорить о том, что мир вскоре выйдет из пандемии.

К такому выводу пришли врачи из Академической больницы имени Стива Бико в Претории. Об этом пишет местное издание News24.

Как отмечают медики, если модель поведения омикрон-штамма в ЮАР будет повторяться и в других странах, то этот вариант ковида может говорить о близости мира к выходу из пандемии.

«Омикрон» распространился в ЮАР с небывалой скоростью. Заболеваемость новым штаммом достигнула пика всего за четыре недели. При этом заболевание протекало в более легкой форме, а смертность снизилась с 21,3% до 4,5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог предрек рекордную заболеваемость в РФ из-за омикрон-штамма.

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